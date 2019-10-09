Американских военных нет в зоне операции турецких войск в Сирии

Об этом объявил этим вечером президент США Дональд Трамп. Он напомнил, что Вашингтон не одобряет этот шаг Анкары. Белый дом надеется, что турецкое руководство будет придерживаться обязательств по защите мирных граждан, — добавил Трамп. Между тем, курды, против отрядов которых проводит операцию Турция, утверждают, что в результате авиаударов уже есть жертвы среди мирного населения.
2019-10-09T20:30:00+03:00
2019-10-09T20:31:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 09 октября 2019
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