Министр внутренних дел Германии назвал нападение в городе Галле выходкой ультраправых и антисемитской акцией, — передает агентство Франс Пресс. Между тем, сразу два немецких издания – Der Spiegel и Фокус Онлайн пишут, что подозреваемый в стрельбе у синагоги является 27-летним уроженцем ФРГ. Других подробностей пока нет. Ранее сообщалось о задержании предполагаемого стрелка. При этом силовики говорили, что, возможно, преступник действовал с сообщником. Также, по словам сотрудников правоохранительных органов, участник нападения заложил взрывное устройство возле синагоги. В результате стрельбы погибло два человека.