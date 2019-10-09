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20:30, 09 октября 2019

Министр внутренних дел Германии назвал нападение в городе Галле выходкой ультраправых и антисемитской акцией

Министр внутренних дел Германии назвал нападение в городе Галле выходкой ультраправых и антисемитской акцией, — передает агентство Франс Пресс. Между тем, сразу два немецких издания – Der Spiegel и Фокус Онлайн пишут, что подозреваемый в стрельбе у синагоги является 27-летним уроженцем ФРГ. Других подробностей пока нет. Ранее сообщалось о задержании предполагаемого стрелка. При этом силовики говорили, что, возможно, преступник действовал с сообщником. Также, по словам сотрудников правоохранительных органов, участник нападения заложил взрывное устройство возле синагоги. В результате стрельбы погибло два человека.



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