Новым руководителем Росгидромета стал Игорь Шумаков

Такое решение принял сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Шумаков в последние девять лет работал замглавы федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На прошлой неделе Медведев отправил в отставку главу Росгидромета Максима Яковенко, который занимал этот пост два года. Эксперты считали, что причиной стала критика работы службы на совещании у президента Владимира Путина.
2019-10-09T20:02:00+03:00
2019-10-09T20:03:16+03:00
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20:02, 09 октября 2019
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