Новым руководителем Росгидромета стал Игорь Шумаков

Такое решение принял сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Шумаков в последние девять лет работал замглавы федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На прошлой неделе Медведев отправил в отставку главу Росгидромета Максима Яковенко, который занимал этот пост два года. Эксперты считали, что причиной стала критика работы службы на совещании у президента Владимира Путина.