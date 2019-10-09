Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе полицейского, который был уволен из-за дела журналиста Ивана Голунова

Решение начальства оспаривал сержант Роман Феофанов, который работал в управлении внутренних дел по Западному Административному округу столицы. Завтра Мосгорсуд рассмотрит подобную жалобу полковника Андрея Щирова, а на следующей неделе – оперативника Максима Уметбаева. Корреспондент «Медузы» был задержан в начале июня. Полицейские утверждали, что журналист причастен к наркоторговле. Сам Голунов говорил, что уголовное дело было возбуждено в интересах фигурантов одного из его расследований. Позже обвинения с него сняли. Оперативников и офицеров, причастных к его задержанию, уволили.