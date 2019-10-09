В Москве вновь сорвано открытие выставки под названием «Осень пахана»

Новая площадка – клуб «Бумажная фабрика» – отказалась предоставить место. По словам организаторов, это произошло из-за угроз силовиков. В понедельник открытие было сорвано после визита сотрудников МВД, которые потребовали от собравшихся в галерее «Дордор» покинуть помещение. Выставка посвящена, в том числе, проблемам полицейского насилия и цензуры.