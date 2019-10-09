Сирийские курды подожгли нефтяные скважины на севере республики

Все они расположены в провинции Хасака. Это произошло после того, как Турция официально объявила о начале военной операции против курдов и исламских радикалов на севере Сирии. После того турецкая армия начала массированный арт-обстрел территорий, где действует курдское ополчение. Сообщается об авиаударах. Курды говорят, что есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.
2019-10-09T20:01:00+03:00
2019-10-09T20:01:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2516431-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:01, 09 октября 2019
Загрузка комментариев...