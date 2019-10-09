Сирийские курды подожгли нефтяные скважины на севере республики

Все они расположены в провинции Хасака. Это произошло после того, как Турция официально объявила о начале военной операции против курдов и исламских радикалов на севере Сирии. После того турецкая армия начала массированный арт-обстрел территорий, где действует курдское ополчение. Сообщается об авиаударах. Курды говорят, что есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.