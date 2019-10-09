У посольства Ирана в Москве должен начаться одиночный пикет

Люди придут поддержать российскую журналистку Юлию Юзик, которую неделю назад задержали в Тегеране.

Официальный Тегеран лишь на днях объяснил, что Юлия Юзик была задержана из-за проблем с ее визой. До этого говорилось о том, что ее подозревают в шпионаже в пользу Израиля.

Около посольства Ирана в Москве проходит серия одиночных пикетов в поддержку задержанной журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Участники по очереди встают в одиночный пикет с плакатом «Свободу Юлии Юзик».

Российскую журналистку Юлию Юзик задержали в начале октября в Тегеране. По словам ее бывшего мужа, ее заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Позднее правительство Ирана опровергло эту информацию, заявив, что ее задержали из-за проблем с визой.