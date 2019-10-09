Обстановка на московских дорогах серьезно осложнилась этим вечером

Заторы достигли 9 баллов из максимальных 10. По данным сервиса Яндекс.Пробки, движение затруднено практически по всем основным магистралям. Плотный поток зафиксирован на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах. МКАД загружен на северо-западе и юго-востоке в обоих направлениях. Ранее в мэрии призывали автовладельцев воспользоваться общественным транспортом из-за дождя в городе.