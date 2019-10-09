Обстановка на московских дорогах серьезно осложнилась этим вечером

Заторы достигли 9 баллов из максимальных 10. По данным сервиса Яндекс.Пробки, движение затруднено практически по всем основным магистралям. Плотный поток зафиксирован на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах. МКАД загружен на северо-западе и юго-востоке в обоих направлениях. Ранее в мэрии призывали автовладельцев воспользоваться общественным транспортом из-за дождя в городе.
2019-10-09T19:31:00+03:00
2019-10-09T19:32:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 09 октября 2019
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