72-летнего пенсионера на Кубани приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

Жителя поселка Чертково у границы с Украиной, Владимира Моргунова, как говорили следователи ФСБ, обвиняли в сотрудничестве с иностранной разведкой. Спецслужбы утверждают, что дома у Моргунова нашли десять коробок из-под телефонов, сим-карты и два паспорта – российский и украинский. Как передает агентство Интерфакс, следователи утверждали, что пенсионер передавал иностранной разведке сведения об общественно-политической жизни Чертковского района, а также информацию о расположении военной техники.
2019-10-09T19:31:00+03:00
2019-10-09T19:34:02+03:00
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19:31, 09 октября 2019
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