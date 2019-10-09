72-летнего пенсионера на Кубани приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

Жителя поселка Чертково у границы с Украиной, Владимира Моргунова, как говорили следователи ФСБ, обвиняли в сотрудничестве с иностранной разведкой. Спецслужбы утверждают, что дома у Моргунова нашли десять коробок из-под телефонов, сим-карты и два паспорта – российский и украинский. Как передает агентство Интерфакс, следователи утверждали, что пенсионер передавал иностранной разведке сведения об общественно-политической жизни Чертковского района, а также информацию о расположении военной техники.