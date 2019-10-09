Совет безопасности ООН планирует завтра обсудить операцию Турции на севере Сирии

О такой встрече запросили представители Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и Польши. Анкара сегодня официально объявила о начале военных действий против курдов и исламских радикалов. В последние часы из приграничных с Турцией районов сирийской республики поступали сообщения о массированных арт-обстрелах и авиаударах. Курды утверждают, что не менее двух гражданских погибли и около двадцати получили ранения.
2019-10-09T19:30:00+03:00
2019-10-09T19:31:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 09 октября 2019
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