Напавшие на синагогу в немецком городе Галле заложили там же зарядное устройство

По данным немецкого агентства DPA, преступники пытались проникнуть внутрь. Сообщается о задержании по меньшей мере одного подозреваемого. По данным издания Бильд, один из преступников попал в автомобильную аварию, когда пытался скрыться. Известно, что в результате стрельбы погибли не менее двух человек.
2019-10-09T19:30:00+03:00
2019-10-09T19:30:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 09 октября 2019
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