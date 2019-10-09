Напавшие на синагогу в немецком городе Галле заложили там же зарядное устройство

По данным немецкого агентства DPA, преступники пытались проникнуть внутрь. Сообщается о задержании по меньшей мере одного подозреваемого. По данным издания Бильд, один из преступников попал в автомобильную аварию, когда пытался скрыться. Известно, что в результате стрельбы погибли не менее двух человек.