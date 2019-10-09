Воспитателя детского сада в Ростовской области уволили за то, что она объяснила фразу из сказки «Конек-Горбунок»

Женщина работала в коррекционной группе. Когда она читала сказку, один из детей спросил, что означают слова «посадить на кол», — пишет «Российская газета». Сообщается, что воспитательница в красках объяснила это выражение, после чего ребенок отказался ходить в садик. У него наблюдались перепады настроения, тревожность и страх смерти. После жалобы родителей женщину уволили. Сейчас она пытается оспорить это решение через суд.
2019-10-09T19:04:00+03:00
2019-10-09T19:04:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:04, 09 октября 2019
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