Воспитателя детского сада в Ростовской области уволили за то, что она объяснила фразу из сказки «Конек-Горбунок»

Женщина работала в коррекционной группе. Когда она читала сказку, один из детей спросил, что означают слова «посадить на кол», — пишет «Российская газета». Сообщается, что воспитательница в красках объяснила это выражение, после чего ребенок отказался ходить в садик. У него наблюдались перепады настроения, тревожность и страх смерти. После жалобы родителей женщину уволили. Сейчас она пытается оспорить это решение через суд.