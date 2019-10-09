По меньшей мере два человека погибли в результате авиаудара турецких ВВС на севере Сирии

Об этом сообщили представители курдского ополчения. По их словам, оба погибших были гражданскими лицами, — передает агентство Reuters. Очевидцы сообщают о тысячах беженцев из города Рас эль-Айн, который подвергся авианалету. По сведениям телеканала Al Arabia, ранения за первые два часа турецкой военной операции на севере Сирии получили около двадцати человек. Турция официально объявила сегодня о начале военных действий против террористов, а также курдского ополчения в Сирии. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, как передает американский телеканал Fox News, приказал своим военным не вмешиваться в ситуацию.