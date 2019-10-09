Руководство одной из пермских больниц объявило выговор лидеру местного профсоюза «Альянс врачей»

Анастасия Тарабрина работает акушером-гинекологом и ее заподозрили в коррупции из-за фотографии с корзиной фруктов и цветов, — пишет сайт МБХ-медиа. Администрация городской больницы потребовала объяснительную, почему врач приняла на работе подарок. Сама Тарабрина считает происходящее попыткой оказать на нее давление. Ранее врачи той же больницы объявили о планах уволиться из-за низких зарплат.