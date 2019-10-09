Фигуранта дела об избиении журналиста Олега Кашина заочно арестовали на два месяца

Александра Мешкова обвинили в похищении гендиректора завода «Ленинец».

Бывший глава службы безопасности холдинга «Ленинец» Александр Мешков находится в международном розыске. Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что по мнению следователей именно Мешков организовал похищение гендиректора завода «Ленинец» Александра Горбунова, давнего партнера вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака по «Молодой гвардии» и бизнесу. Как отмечает Фонтанка.ру, Мешков соглашался дать показания о причастности Андрея Турчака к покушению на журналиста Олега Кашина. По версии следствия с помощью похищения от Горбунова хотели добиться признания в том, что это он организовал покушение на Олега Кашина. Летом прошлого года за похищение восемь человек приговорили к различным срокам заключения. Мешков в интервью газете «Коммерсантъ» 4 года назад утверждал, что только финансировал похищение. На это он пошел после того как обнаружил за собой слежку и решил, что Горбунов собирается устранить исполнителя нападения на Кашина, но обвинить в этом его.

Олега Кашина жестоко избили 9 лет назад. Он получил тяжелые травмы. За нападение исполнители получили более 3 миллионов рублей.