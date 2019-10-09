Псковский журналист Светлана Прокопьева получила результаты лингвистической экспертизы по ее делу

Этот документ, по ее словам, должен доказать ее невиновность. Эксперты тщательно анализировали текст статьи, который фигурировал в деле, — сказала «Эху Москвы» сама Прокопьева.

По словам Светланы Прокопьевой, главным объектом авторской критики в этом тексте стала практика подавления протестной активности в России. Дело об оправдании терроризма возбудили против нее после выхода передачи и авторской колонки, посвященных взрыву у здания архангельского управления ФСБ, который осуществил житель города.