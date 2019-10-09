Владимир Путин отправил в отставку своего советника Сергея Глазьева

Это связано с его переходом на другую работу. Глазьев был утвержден на посту министра интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии. Сообщения о новом месте работы советника президента появлялись еще в августе. В Кремле Глазьев отвечал за евразийскую интеграцию.