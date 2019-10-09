Одиночные пикеты пройдут этим вечером у посольства Ирана в Москве

Их участники будут требовать от властей исламской республики освободить журналистку Юлию Юзик. Она была задержана в Тегеране неделю назад. По неподтвержденным данным, ее могут подозревать в шпионаже в пользу Израиля. В иранском МИДе, однако, говорят, что возникли проблемы с ее визой.