Врачебные комиссии выдали разрешение на препарат «фризиум» лишь четверти нуждающимся в России детям

Всего это лекарство, которое не зарегистрировано в нашей стране, требуется почти двум тысячам пациентов. Как сказала агентству «Интерфакс» глава департамента лекарственного обеспечения министерства Елена Максимкина, не во всех случаях врачебные комиссии подтверждали необходимость именно этого препарата. Проблема с лекарствами для детей привлекла к себе внимание после того, как нескольких матерей задержали при получении посылок с «фризиумом» из-за того, что этот препарат до сих пор не зарегистрирован.