Врачебные комиссии выдали разрешение на препарат «фризиум» лишь четверти нуждающимся в России детям

Всего это лекарство, которое не зарегистрировано в нашей стране, требуется почти двум тысячам пациентов. Как сказала агентству «Интерфакс» глава департамента лекарственного обеспечения министерства Елена Максимкина, не во всех случаях врачебные комиссии подтверждали необходимость именно этого препарата. Проблема с лекарствами для детей привлекла к себе внимание после того, как нескольких матерей задержали при получении посылок с «фризиумом» из-за того, что этот препарат до сих пор не зарегистрирован.
2019-10-09T18:30:00+03:00
2019-10-09T18:33:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 09 октября 2019
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