Фигуранту «московского дела» Айдару Губайдуллину собираются предъявить новое обвинение

По словам его адвоката Максима Пашкова, завтра должна состояться встреча со следователями. Пока что о сути нового обвинения им неизвестно. До этого суд вернул в прокуратуру дело Губайдулина, которого обвиняли в покушении на насилие по отношению к представителю власти. Сам он находится под подпиской о невыезде.