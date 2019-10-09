Фигуранту «московского дела» Айдару Губайдуллину собираются предъявить новое обвинение

По словам его адвоката Максима Пашкова, завтра должна состояться встреча со следователями. Пока что о сути нового обвинения им неизвестно. До этого суд вернул в прокуратуру дело Губайдулина, которого обвиняли в покушении на насилие по отношению к представителю власти. Сам он находится под подпиской о невыезде.
2019-10-09T18:30:00+03:00
2019-10-09T18:30:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 09 октября 2019
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