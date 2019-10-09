Сборная России по регби завершила выступление на Кубке мира без единой победы

Тем не менее, наша страна намерена бороться за право принять престижный турнир в 2027-м году.

Сегодня российские регбисты проводили свой заключительный матч на турнире. И были разгромлены командой Шотландии. По ходу встречи на половине соперника наши оказывались нечасто. А к зачетному полю шотландцев вообще не приближались. В итоге 61-0 – самое крупное поражение наших регбистов на Чемпионатах мира. Справедливости ради отметим, что для сборной России нынешний Кубок мира – лишь второй в истории. По уровню мастерства наша команда сильно уступает мировым лидерам.

В Федерации регби России решили исправить такое положение дел. Сегодня Ген Директор федерации Станислав Дружников заявил, что наша страна решила подать заявку на проведение Кубка мира по регби в 2027 году. Отметив, что этот вопрос уже обсуждался в правительстве и получил одобрение. Правда, получить право принять престижные соревнования России будет крайне сложно. Регби – не самый популярный вид спорта в нашей стране. К тому же, в 23-м году сильнейшие команды планеты соберутся во Франции. И в списке желающих провести следующий турнир наверняка будут куда более статусные в регби Австралия, Новая Зеландия и ЮАР.

Напомним, что Кубок Мира по регби проходит раз в 4 года. А хозяева турнира автоматически попадают в финальную стадию.