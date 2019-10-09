Соратники Бориса Немцова и  простые москвичи приносят цветы на Большой Москворецкий мост, где был убит политик

Сегодня Немцову исполнилось бы 60 лет. На мосту рядом с портретами политика горят свечи. Народный мемориал последние три месяца находился на противоположной стороне моста из-за ремонта.



Волонтер Аркадий Конников считает, что место памяти Немцову нужно обязательно сохранить.

По свидетельству корреспондента «Эха Москвы» люди, которые приходили сегодня на мост, требовали найти заказчика убийства политика.

Форум Бориса Немцова начался сегодня в Варшаве. Ведет мероприятие дочь политика, Жанна. В дискуссии о свободе принял участие Алексей Навальный.

Завтра в работе форума будут участвовать, , в частности, экономист Сергей Алексашенко, адвокат Илья Новиков, писательница Алиса Ганиева, Владимир Кара-Мурза-младший.