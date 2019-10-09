Мосгорсуд сегодня рассмотрел апелляции на приговор двум фигурантам так называемого «московского дела», осужденных на три года колонии после акции 27 июля. Судья смягчила наказание Ивану Подкопаеву, но оставила в силе решение первой инстанции по Кириллу Жукову.

Холл третьего этажа Мосгорсуда заполнен людьми, пришедшими поддержать Ивана Подкопаева и Кирилла Жукова. Сначала запускают на заседания по жалобе Подкопаева, который изначально признал свою вину в том, что на акции 27 июля распылил газовый баллончик в сторону росгвардейцев. За это ему дали 3 года колонии. Но на сегодняшнем заседании, после попытки отвода судьи и прокурора, он заявил, что изменил свою позицию. Подкопаев больше не считает себя виновным — он подчеркнул, что в его действиях не было состава преступления, а была «самозащита гражданских прав». Подкопаев попросил суд вынести оправдательный приговор — судья Елена Лаврова решает смягчить наказание: вместо 3 лет колонии 2 года.

Спустя еще несколько часов в этом же зале та же судья оставила 3 года реального лишения свободы Кириллу Жукову за касание забрала шлема росгвардейца. Это решение, по словам его адвоката Светланы Байтуриной, окончательно подтвердило, что государство позиционирует сотрудников силовых ведомств как неприкасаемых.

Заседания были назначены на одно время, но апелляция на приговор Жукову в итоге началась лишь через 2,5 часа. Адвокат Байтурина принесла в суд шлем бойца росгвардии, но не тот, что был на пострадавшем. Этот вещественным доказательством не признали. Адвокат отметила, что Жуков его так и не видел, не было исследовано, как именно действия молодого человека могли нанести боль росгвардейцу. Байтурина ходатайствовала о признании допустимым доказательством показания потерпевшего, данные во время очной ставки. Тогда он говорил, что боли не испытал, а действия Жукова расценил как провокацию. Позже он стал утверждать, что ему все-таки было больно, когда подсудимый дотронулся до забрала шлема. Росгвардеец отмечал, что из-за этого жеста ремешок сдавил ему подбородок. Защита на заседании просила приобщить видеозапись, на которой видно, что тот самый ремешок на подбородке не был застегнут. Адвокат также просила провести следственный эксперимент с шлемом. По ее словам, она вместе со свидетелями сама попыталась воспроизвести обстоятельства, из-за которых Жуков оказался на скамье подсудимых. Ее эксперимент подтвердил, что никакие действия молодого человека не могли спровоцировать боль у росгвардейца, а от касания забрало должно было подняться. На видео же четко видно, что этого не происходит. Это видео с другого, более близкого ракурса, появилось только сейчас, его предоставил очевидец произошедшего. Оно, отмечает защита, ставит под сомнение утверждение, что Жуков в принципе дотронулся до шлема, и таким образом опровергает показания потерпевшего — единственное по сути доказательство в деле. Адвокат попросила допросить автора этой записи, а также свидетелей, помогавших проводить эксперимент. Байтурина отметила, что в суде первой инстанции не была исследована позиция Жукова. Допросили только трех росгвардейцев, выступавших на стороне обвинения.

Прокурор в свою очередь отметил, что не видит оснований ни для возвращения дела в прокуратуру, ни для проведения дополнительных экспертиз, в том числе медико-криминалистической, ни для допроса. Из всех ходатайств защиты судья согласилась лишь с тем, что стоит посмотреть появившуюся видеозапись инцидента — она уже есть и в сети. Во время прений вместо Жукова, который участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО, на экране то и дело появлялись картинки с заключенными, сидящими в других камерах других следственных изоляторов. Их разговоры отвлекали и заглушали адвоката Байтурину, но она продолжала настаивать на том, что приговор незаконный и неадекватно строгий. Некоторые ее фразы зрители в зале трансляций встречали аплодисментами.

В своем последнем слове Жуков подчеркнул, что абсолютно невиновен и любой приговор, кроме оправдательного, считает издевательством над законом и судом. Решение — приговор тверского суда оставить в силе, ходатайства защиты оставить без удовлетворения.

Защита Кирилла Жукова теперь намерена обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека