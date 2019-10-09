Z Архив новостей новости
5 0 6 0
18:20, 09 октября 2019

Мосгорсуд сегодня рассмотрел апелляции на приговор двум фигурантам так называемого «московского дела»

Мосгорсуд сегодня рассмотрел апелляции на приговор двум фигурантам так называемого «московского дела», осужденных на три года колонии после акции 27 июля. Судья смягчила наказание Ивану Подкопаеву, но оставила в силе решение первой инстанции по Кириллу Жукову.

Холл третьего этажа Мосгорсуда заполнен людьми, пришедшими поддержать Ивана Подкопаева и Кирилла Жукова. Сначала запускают на заседания по жалобе Подкопаева, который изначально признал свою вину в том, что на акции 27 июля распылил газовый баллончик в сторону росгвардейцев. За это ему дали 3 года колонии. Но на сегодняшнем заседании, после попытки отвода судьи и прокурора, он заявил, что изменил свою позицию. Подкопаев больше не считает себя виновным — он подчеркнул, что в его действиях не было состава преступления, а была «самозащита гражданских прав». Подкопаев попросил суд вынести оправдательный приговор — судья Елена Лаврова решает смягчить наказание: вместо 3 лет колонии 2 года.

Спустя еще несколько часов в этом же зале та же судья оставила 3 года реального лишения свободы Кириллу Жукову за касание забрала шлема росгвардейца. Это решение, по словам его адвоката Светланы Байтуриной, окончательно подтвердило, что государство позиционирует сотрудников силовых ведомств как неприкасаемых.

Заседания были назначены на одно время, но апелляция на приговор Жукову в итоге началась лишь через 2,5 часа. Адвокат Байтурина принесла в суд шлем бойца росгвардии, но не тот, что был на пострадавшем. Этот вещественным доказательством не признали. Адвокат отметила, что Жуков его так и не видел, не было исследовано, как именно действия молодого человека могли нанести боль росгвардейцу. Байтурина ходатайствовала о признании допустимым доказательством показания потерпевшего, данные во время очной ставки. Тогда он говорил, что боли не испытал, а действия Жукова расценил как провокацию. Позже он стал утверждать, что ему все-таки было больно, когда подсудимый дотронулся до забрала шлема. Росгвардеец отмечал, что из-за этого жеста ремешок сдавил ему подбородок. Защита на заседании просила приобщить видеозапись, на которой видно, что тот самый ремешок на подбородке не был застегнут. Адвокат также просила провести следственный эксперимент с шлемом. По ее словам, она вместе со свидетелями сама попыталась воспроизвести обстоятельства, из-за которых Жуков оказался на скамье подсудимых. Ее эксперимент подтвердил, что никакие действия молодого человека не могли спровоцировать боль у росгвардейца, а от касания забрало должно было подняться. На видео же четко видно, что этого не происходит. Это видео с другого, более близкого ракурса, появилось только сейчас, его предоставил очевидец произошедшего. Оно, отмечает защита, ставит под сомнение утверждение, что Жуков в принципе дотронулся до шлема, и таким образом опровергает показания потерпевшего — единственное по сути доказательство в деле. Адвокат попросила допросить автора этой записи, а также свидетелей, помогавших проводить эксперимент. Байтурина отметила, что в суде первой инстанции не была исследована позиция Жукова. Допросили только трех росгвардейцев, выступавших на стороне обвинения.

Прокурор в свою очередь отметил, что не видит оснований ни для возвращения дела в прокуратуру, ни для проведения дополнительных экспертиз, в том числе медико-криминалистической, ни для допроса. Из всех ходатайств защиты судья согласилась лишь с тем, что стоит посмотреть появившуюся видеозапись инцидента — она уже есть и в сети. Во время прений вместо Жукова, который участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО, на экране то и дело появлялись картинки с заключенными, сидящими в других камерах других следственных изоляторов. Их разговоры отвлекали и заглушали адвоката Байтурину, но она продолжала настаивать на том, что приговор незаконный и неадекватно строгий. Некоторые ее фразы зрители в зале трансляций встречали аплодисментами.

В своем последнем слове Жуков подчеркнул, что абсолютно невиновен и любой приговор, кроме оправдательного, считает издевательством над законом и судом. Решение — приговор тверского суда оставить в силе, ходатайства защиты оставить без удовлетворения.

Защита Кирилла Жукова теперь намерена обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 октября Поздравить…

5 236 6 7687 07.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? В истории каждого народа есть страницы, смириться с которыми совершенно невозможно…

5 427 6 33648 04.10
8читать ;смотреть
Kистория, вторая мировая, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Стараниями украинских националистов русскоязычным жителям Юго-Востока оставляют все меньше пространства для выбора…

5 315 6 27022 04.10
Kукраина, школы, законы, образование, русский язык, политика, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Используешь людей — будь добр оплатить их издержки Справедливо было бы направить донаты, которые Алексей регулярно просит у сочувствующих ему людей, на выплату пособий тем семьям, которые утратили кормильцев на весь период их нахождения в местах лишения свободы…

5 203 6 19582 08.10
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

От этой истории очень дурно пахнет Пока авторство провокации — за спецслужбами. Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на Холме с Белым домом…

5 111 6 10947 07.10
Kсша, рф, политика, депутаты, задержания, мнения
Новости

Минюст внес ФБК в реестр иностранных агентов Это сообщается на сайте ведомства…

5 64 6 7248
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Пять лет за твит — средневековое наказание. Лишать свободы за мнение нельзя» Открытое письмо блогеров по делу Владислава Синицы и 282-й статье УК РФ…

5 76 6 9911 03.10
Kобщество, заключенные, суды, власть, события
Блоги

+ В небе над Голливудом легкомоторный самолет вывел надпись «VVP67» В небе над Голливудом легкомоторный самолет вывел надпись «VVP67» Жители Лос-Анджелеса выложили фото в социальных сетях. Они предположили, что таким образом неизвестный поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина…

5 76 6 10197 08.10
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

До конца вместе В день 7 октября близкие и друзья Владимира Путина будут отмечать его появление на свет. А другая часть страны — близкие, друзья Анны Политковской — будут склонять головы в день ее памяти…

5 109 6 15632 07.10
Kполитика, общество, путин, политковская, события
Блоги

В Прикамье школьников привезли в СИЗО и нарядили в форму сотрудников уголовно-исполнительной системы Детей вывели на плац и построили в рамках мероприятия «Я патриот России»...

5 124 6 19867 04.10
Kсоликамск, сизо, дети, патриотизм, фото, события
Блоги

+ В Тыве юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина В Тыве юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина В ролике более 200 юнармейцев выстроились в надпись со словами «Путин Тува» и сердечком. При этом видно, что дети преклонили одно колено, а некоторые и оба…

5 202 6 37536 07.10
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, путин, дети, события
Блоги

«Замалчивание или искажение исторических событий показывают слабость правового государства» Обращение Анатолия Вилкова, академика РАХ, ответственного секретаря Межведомственного совета по вопросам культурных ценностей, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны к Владимиру Путину…

5 85 6 15864 05.10
Kистория, культура, минкульт, путин, события
Блоги

В Якутске прошел согласованный пикет в поддержку Александра Габышева, называющего себя шаманом Участники держали плакаты «Свободу шаману!», «Россия с тобой!», «Я/Мы шаман» и «Нет карательной медицине»...

5 38 6 7249 05.10
Kякутия, пикеты, общество, фото, события
Блоги

+ «Я/ВМЫ ВСЯ СТРАНА» «Я/ВМЫ ВСЯ СТРАНА» Видеообращение фигурантов «Московского дела» и их родных…

5 38 6 7450 06.10
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Забрались за облака»: Путин в горах сибирской тайги «Забрались за облака»: Путин в горах сибирской тайги Владимир Путин в компании Сергея Шойгу пособирал грибы в преддверии своего дня рождения, который он отмечает 7 октября…

5 324 6 68302 07.10
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Логики ГУЛАГа Проблема, которую вполне ответственно и прозорливо сформулировала Светлана Прокопьева, становится для современного российского общества ключевой. Это проблема избыточного и нелегитимного государственного насилия…

5 88 6 18921 05.10
Kсуды, насилие, репрессии, аресты, власть, общество, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

В США суд обязал дочернюю компанию Johnson and Johnson выплатить компенсацию в размере $8 млрд за побочный эффект У истца Николаса Мюррея после употребления лекарства «Риспердал» начала расти грудь, сообщает Reuters…

5 4 6 8385
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ничего близко в словах Прокопьевой нет, что является оправданием терроризма. Если эти слова нельзя говорить, то получается, что можно говорить только «вечернему мудозвону»...

5 85 6 89345 05.10
#слушать 50:36 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Почему следственные органы не нашли заказчиков Анны Политковской?
5 46 6 11434 07.10
Блоги

+ «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» Владимир Соловьев назвал татарстанца, оскорбившего его в  эфирном онлайн-сообщении мразью и заявил, что отдаст его личный номер телефона для проведения проверки. Реакция татарстанцев не замедлила себя ждать…

5 390 6 258976 03.10
8читать ;смотреть
Kсоловьев, общество, конфликты, события
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Приговор Устинову – это не ужасно уже, а это пошло. Приговор Устинову условный год – это очень характерная вещь. Что это означает? Власть говорит: значит так, мы так и быть разжимаем зубы, пускай гуляет…

5 91 6 78381 03.10
#слушать 39:57 8читать ;смотреть $скачать 9.1 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8101894
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4220537

Сегодня в эфире