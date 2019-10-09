Британский фунт, после падения по отношению к евро в начале недели, поднялся в стоимости на фоне сообщений об уступках, на которые готов пойти Евросоюз, дабы не дать Великобритании выйти из ЕС без соглашения, сообщают зарубежные СМИ.

Британское издание Экспресс утверждает, что Брюссель и Лондон намерены выйти к предстоящему саммиту Совета Европы, который открывается 17 октября, с оговоренными условиями брекзита. Евросоюз сфокусирован на поиске решений, чтобы избежать выхода Великобритании из ЕС без сделки. Сложности остаются, но сделка возможна, пишет автор публикации. Газета Таймс, ссылаясь на свои источники на Даунинг стрит, пишет, что ЕС готов пойти на крупную уступку по Брекзиту, предложив парламенту Северной Ирландии так называемый бэкстоп через несколько лет. Речь идет о пограничном режиме между Республикой Ирландия (участницей ЕС) и Северной Ирландией, которая должна выйти из Евросоюза в составе Соединенного королевства. Выход Великобритании из Таможенного союза будет означать возвращение границы, что, как опасаются аналитики, может возродить проблему ирландского сепаратизма. Теперь, судя по данным газеты, этот процесс может быть отложен на энное количество лет. Бэкстоп может быть растянут на годы, и британские газеты называют это большой победой премьер-министра Бориса Джонсона. На ближайшую субботу он собирает экстренное заседание парламента, что уже само по себе является чрезвычайным событием: последний раз это было в начале 80-х во время вторжения на Фолклендские острова, напоминает Би-би-си.

Таймс также уточняет, ссылаясь на дипломатические источники в ЕС, что Брюссель готов наделить однопалатный парламент Северной Ирландии правом решать, как долго регион будет соблюдать нормативы Евросоюза после брекзита. В настоящее время, сообщает газета, обсуждается возможность того, чтобы этот вопрос был поставлен перед парламентом в 2025 году. В качестве ответной уступки Брюссель предлагает Лондону согласиться на единую таможенную границу в Ирландском море, настаивая на отсутствии необходимости создавать вторую таможенную границу на территории острова Ирландия, как это предлагает Великобритания.

Экстренное заседание британского парламента состоится 19 октября, сразу после окончания саммита Евросоюза.