Z Архив новостей новости
5 5 6 475
18:12, 09 октября 2019

Сегодня в историческом центре восточногерманского города Галле раздались выстрелы

Сегодня в полдень в историческом центре восточногерманского города Галле, расположенного в федеральной земле Тюрингия, раздались выстрелы. МВД ФРГ предупреждает, что причины происшествия пока не ясны.

Свидетели сообщают, что несколько человек в боевом снаряжении и шлемах с автоматическим оружием устроили стрельбу перед зданием торжественного зала синагоги. Жертвой происшествия стала молодая женщина, вышедшая из трамвая. Выстрелы прозвучали также перед киоском быстрой турецкой еды, находящемся в полукилометре от синагоги. По меньшей мере, двое других случайных прохожих получили ранение. Они находятся в больнице. Федеральная прокуратура Германии начала расследование по подозрению в предумышленном убийстве. Ее представитель заявил, что случаю придано особое значение. Речь идет об угрозе внутренней безопасности ФРГ.

По информации издания «Шпигель», подозреваемые попытались проникнуть в синагогу, где во время еврейского праздника Йом-Кипур находились до 80 человек. Благодаря мерам безопасности им это не удалось. По некоторым сведениям, злоумышленники скрылись на машине. «Шпигель» исходит, по крайней мере, из двух подозреваемых, один из которых был задержан в такси на автобане, однако пока не подтверждена его личность и связь с происшествием. По другим сведениям, нападающие направились в Лейпциг. Вокзал в Галле был перекрыт из-за проводимой операции спецназа.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт выразил надежду, что преступники скоро будут пойманы. Он подчеркнул, что пока нет никакой информации о возможном мотиве. Газета «Тагесшпигель» сообщила, что спецслужбы исходят из правоэкстремистской подоплеки преступления. Его целью очевидно была еврейская община.

«Шпигель» сообщает о минимум двух злоумышленниках. Сообщения о выстрелах в соседнем городе Ландсберг пока не подтверждаются.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 октября Поздравить…

5 236 6 7687 07.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? В истории каждого народа есть страницы, смириться с которыми совершенно невозможно…

5 427 6 33648 04.10
8читать ;смотреть
Kистория, вторая мировая, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Стараниями украинских националистов русскоязычным жителям Юго-Востока оставляют все меньше пространства для выбора…

5 315 6 27022 04.10
Kукраина, школы, законы, образование, русский язык, политика, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Используешь людей — будь добр оплатить их издержки Справедливо было бы направить донаты, которые Алексей регулярно просит у сочувствующих ему людей, на выплату пособий тем семьям, которые утратили кормильцев на весь период их нахождения в местах лишения свободы…

5 203 6 19582 08.10
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

От этой истории очень дурно пахнет Пока авторство провокации — за спецслужбами. Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на Холме с Белым домом…

5 111 6 10947 07.10
Kсша, рф, политика, депутаты, задержания, мнения
Новости

Минюст внес ФБК в реестр иностранных агентов Это сообщается на сайте ведомства…

5 64 6 7248
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Пять лет за твит — средневековое наказание. Лишать свободы за мнение нельзя» Открытое письмо блогеров по делу Владислава Синицы и 282-й статье УК РФ…

5 76 6 9911 03.10
Kобщество, заключенные, суды, власть, события
Блоги

+ В небе над Голливудом легкомоторный самолет вывел надпись «VVP67» В небе над Голливудом легкомоторный самолет вывел надпись «VVP67» Жители Лос-Анджелеса выложили фото в социальных сетях. Они предположили, что таким образом неизвестный поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина…

5 76 6 10197 08.10
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

До конца вместе В день 7 октября близкие и друзья Владимира Путина будут отмечать его появление на свет. А другая часть страны — близкие, друзья Анны Политковской — будут склонять головы в день ее памяти…

5 109 6 15632 07.10
Kполитика, общество, путин, политковская, события
Блоги

В Прикамье школьников привезли в СИЗО и нарядили в форму сотрудников уголовно-исполнительной системы Детей вывели на плац и построили в рамках мероприятия «Я патриот России»...

5 124 6 19867 04.10
Kсоликамск, сизо, дети, патриотизм, фото, события
Блоги

+ В Тыве юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина В Тыве юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина В ролике более 200 юнармейцев выстроились в надпись со словами «Путин Тува» и сердечком. При этом видно, что дети преклонили одно колено, а некоторые и оба…

5 202 6 37536 07.10
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, путин, дети, события
Блоги

«Замалчивание или искажение исторических событий показывают слабость правового государства» Обращение Анатолия Вилкова, академика РАХ, ответственного секретаря Межведомственного совета по вопросам культурных ценностей, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны к Владимиру Путину…

5 85 6 15864 05.10
Kистория, культура, минкульт, путин, события
Блоги

В Якутске прошел согласованный пикет в поддержку Александра Габышева, называющего себя шаманом Участники держали плакаты «Свободу шаману!», «Россия с тобой!», «Я/Мы шаман» и «Нет карательной медицине»...

5 38 6 7249 05.10
Kякутия, пикеты, общество, фото, события
Блоги

+ «Я/ВМЫ ВСЯ СТРАНА» «Я/ВМЫ ВСЯ СТРАНА» Видеообращение фигурантов «Московского дела» и их родных…

5 38 6 7450 06.10
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Забрались за облака»: Путин в горах сибирской тайги «Забрались за облака»: Путин в горах сибирской тайги Владимир Путин в компании Сергея Шойгу пособирал грибы в преддверии своего дня рождения, который он отмечает 7 октября…

5 324 6 68302 07.10
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Логики ГУЛАГа Проблема, которую вполне ответственно и прозорливо сформулировала Светлана Прокопьева, становится для современного российского общества ключевой. Это проблема избыточного и нелегитимного государственного насилия…

5 88 6 18921 05.10
Kсуды, насилие, репрессии, аресты, власть, общество, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

В США суд обязал дочернюю компанию Johnson and Johnson выплатить компенсацию в размере $8 млрд за побочный эффект У истца Николаса Мюррея после употребления лекарства «Риспердал» начала расти грудь, сообщает Reuters…

5 4 6 8385
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ничего близко в словах Прокопьевой нет, что является оправданием терроризма. Если эти слова нельзя говорить, то получается, что можно говорить только «вечернему мудозвону»...

5 85 6 89345 05.10
#слушать 50:36 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Почему следственные органы не нашли заказчиков Анны Политковской?
5 46 6 11434 07.10
Блоги

+ «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» Владимир Соловьев назвал татарстанца, оскорбившего его в  эфирном онлайн-сообщении мразью и заявил, что отдаст его личный номер телефона для проведения проверки. Реакция татарстанцев не замедлила себя ждать…

5 390 6 258976 03.10
8читать ;смотреть
Kсоловьев, общество, конфликты, события
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Приговор Устинову – это не ужасно уже, а это пошло. Приговор Устинову условный год – это очень характерная вещь. Что это означает? Власть говорит: значит так, мы так и быть разжимаем зубы, пускай гуляет…

5 91 6 78381 03.10
#слушать 39:57 8читать ;смотреть $скачать 9.1 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8101894
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4220537

Сегодня в эфире