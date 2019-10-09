Сегодня в историческом центре восточногерманского города Галле раздались выстрелы

Сегодня в полдень в историческом центре восточногерманского города Галле, расположенного в федеральной земле Тюрингия, раздались выстрелы. МВД ФРГ предупреждает, что причины происшествия пока не ясны.

Свидетели сообщают, что несколько человек в боевом снаряжении и шлемах с автоматическим оружием устроили стрельбу перед зданием торжественного зала синагоги. Жертвой происшествия стала молодая женщина, вышедшая из трамвая. Выстрелы прозвучали также перед киоском быстрой турецкой еды, находящемся в полукилометре от синагоги. По меньшей мере, двое других случайных прохожих получили ранение. Они находятся в больнице. Федеральная прокуратура Германии начала расследование по подозрению в предумышленном убийстве. Ее представитель заявил, что случаю придано особое значение. Речь идет об угрозе внутренней безопасности ФРГ.

По информации издания «Шпигель», подозреваемые попытались проникнуть в синагогу, где во время еврейского праздника Йом-Кипур находились до 80 человек. Благодаря мерам безопасности им это не удалось. По некоторым сведениям, злоумышленники скрылись на машине. «Шпигель» исходит, по крайней мере, из двух подозреваемых, один из которых был задержан в такси на автобане, однако пока не подтверждена его личность и связь с происшествием. По другим сведениям, нападающие направились в Лейпциг. Вокзал в Галле был перекрыт из-за проводимой операции спецназа.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт выразил надежду, что преступники скоро будут пойманы. Он подчеркнул, что пока нет никакой информации о возможном мотиве. Газета «Тагесшпигель» сообщила, что спецслужбы исходят из правоэкстремистской подоплеки преступления. Его целью очевидно была еврейская община.

«Шпигель» сообщает о минимум двух злоумышленниках. Сообщения о выстрелах в соседнем городе Ландсберг пока не подтверждаются.