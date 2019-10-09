Турция наносит авиаудары по территориям на севере Сирии

Это начало большой военной операции, которую Анкара давно планировала.

Взрывы прогремели в пограничных сирийских городах Рас Эль-Айн и Тель Абьяд. По ним сейчас бьет артиллерия и самолеты турецких военно-воздушных сил, — передает саудовский телеканал «Аль Экбария». Из-за этой атаки мирные жители покидают регион. Они уходят целыми колоннами, — пишет информационное агентство САНА. Бомбардировки – это первая ступень военной операции «Источник мира», о которой ранее объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что намерен отодвинуть от границы курдские вооруженные формирования. По словам главы государства, таким образом, он помогает защищать территориальную целостность соседней страны и предупреждает возможные теракты в регионе.

Турецкие власти подчеркивают, что операция «Источник мира» также приведет к тому, что севере Сирии появится некая буферная зона, где беженцы смогут спокойно жить.

Курды в свою очередь пообещали дать отпор и объявили массовую мобилизацию. Тем не менее, в их организации Демократические Силы Сирии признали, что население региона не может защититься от турецких авиаударов. По данным агентства Reuters, там сейчас просят США и их союзников создать у границы с Турцией бесполетную зону.

По некоторым данным, курды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии. В Анкаре подчеркивают, что операция не противоречит нормам международного права. О ее начале были проинформированы США, Россия, НАТО и ООН.

Решение властей Турции крайне невыгодно России, — заявил в эфире «Эха Москвы» политолог Алексей Малашенко.

Европейский союз призвал Анкару остановить военную операцию на севере Сирии, а в США напомнили, что проект о санкциях против Турции находится на окончательной стадии разработки.