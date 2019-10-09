Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в России внесли в список иностранных агентов

Об этом сегодня объявил Минюст. Соратники Навального считают это политическим решением и продолжением давления.

Сначала уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией, теперь включение в реестр иностранных агентов. В Минюсте это объяснили так: ФБК якобы пытался влиять на органы госвласти и организовывал митинги на деньги из-за рубежа. Столичный главк ведомства это установил после проверки деятельности фонда. Его основатель, политик Алексей Навальный не исключил, что Минюст действует по прямому указанию президента Путина и потребовал доказательства иностранного финансирования. Все деньги исключительно пожертвования россиян. написал Навальный в твиттере. Политик также сравнил позицию Минюста с заявлением ресторана «Армения», который недавно отсудил у оппозиции 240 тысяч рублей из-за протестной акции в центре Москвы в конце июля: «Каждый наш клиент съедает почти по 4 с половиной килограмма мяса, а Навальный этому помешал». Иноагентом ФБК признали из-за пожертвований из Испании и США на 140 тысяч рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу департамента Минюста по делам НКО Владимира Титова. На эти деньги по его словам организация якобы устраивала митинги. При этом как указано на сайте ведомства деньги фонду из США перевёл завод по производству дверей. В список иноагентов ФБК включили на следующий день после заявлений из Совета Федерации о попытках иностранного вмешательства во внутренние дела России, в том числе в период выборов. В Фонде действия Минюста связывают со своими расследованиями в отношении крупных чиновников и силовиков. Премьера Дмитрия Медведева, главы Росгвардии Виктора Золотова и других. Абсурдом назвал решение Минюста в эфире «Эха Москвы» директор фонда Иван Жданов.

СК на этом фоне расследует в отношении ФБК уголовное дело об отмывании денег. Его возбудили в августе. Тогда в фонде провели обыски и арестовали почти 30 миллионов рублей на его счетах. В СК рапортовали, что заблокированы более чем 100 счетов ряда физических и юридических лиц. Соратники Навального предположили, что следователи цифру выбрали случайно, как один миллиард, который как считают в СК, фонд якобы отмыл через третьих лиц. Сумма легализованных средств затем снизилась до 75 миллионов рублей.

Фонд борьбы с коррупцией начал работу 8 лет назад. Несмотря на давление в Москве и регионах ФБК намерен продолжать расследования коррупционных преступлений в органах власти.

Статус иностранного агента создает сложности для общественной деятельности, — рассказал «Эху Москвы» руководитель движения «За права человека», тоже признанного иноагентом, Лев Пономарев.

Включение ФБК в перечень иностранных агентов – исключительное политическое решение, — считает руководитель программы «Внутренняя политика» московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Политолог Сергей Марков не сомневается в том, что ФБК финансируется Западом.

При этом Марков подчеркнул, что российские профильные ведомства уделяют недостаточное внимание борьбе с коррупцией.