Город Дно в Псковской области признан самым матерящимся в России

Выводы эксперты компании «Интериум» делали на основе записей в социальных сетях. Как пишет издание «Псковская лента новостей», количество матерящихся жителей Дна в пересчете на 10 тыс. чел в разы превышает число любителей нецензурной лексики в других городах. Участники исследования предупреждают, что на самом деле не все указавшие в соцсетях своим местом пребывания Дно, действительно там живут, а не выбрали его в шутку из-за названия. В первой пятерке «матерящихся городов» оказались также Краснодар, Кунгур, Москва и Ачинск.