Берлинская полиция приведена в состояние повышенной готовности

Это связано со стрельбой у синагоги в городе Галле на востоке Германии, пишет немецкое издание Focus online. Там были убиты два человека. В полиции говорят, что один подозреваемый задержан. Расследование взяла под контроль федеральная прокуратура страны
2019-10-09T17:31:00+03:00
2019-10-09T17:32:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 09 октября 2019
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