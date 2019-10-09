Турецкая авиация атаковала два города на севере Сирии

Это Рас эль-Айн и Телль-Абъяд. Чуть ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции в соседней республике. Официальная Анкара утверждает, что целью являются отряды курдского ополчения, а также радикальные исламисты. При этом Турция хочет создать зону безопасности, куда смогут вернуться беженцы. США предупредили, что не будут участвовать в этой операции и не поддерживают ее. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Эрдогана остановить военные действия.