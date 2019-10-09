Проверка ФБК, которая признала его иностранным агентом, проводилась на основании публикаций в прессе

Проверка Фонда борьбы с коррупцией, которая признала его иностранным агентом, проводилась на основании публикаций в прессе. Как сказали в пресс-службе министерства юстиции агентству «Интерфакс», в средствах массовой информации появились сведения о наличии в деятельности фонда признаков иностранного агента. Источники агентства утверждают, что непосредственно поводом для проверки стал сюжет на телеканале НТВ. В Минюсте также добавили, что только в этом году фонд получил несколько переводов из США и Испании. В самом фонде иностранное финансирование отрицают. Там потребовали от Минюста публично предоставить доказательства.