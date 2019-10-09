Юрист Соболь: ФБК никогда не получал иностранного финансирования

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) никогда не получал иностранного финансирования. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила юрист ФБК Любовь Соболь.

«За все время существования фонда я знаю точно, что мы никогда не получали иностранное финансирование. Мы получаем только пожертвования от граждан Российской Федерации. Фонд даже отклоняет платежи, если гражданин открыл где-то зарубежный счет. Мы очень четко и скрупулезно относились к этой теме, потому что не хотим быть иностранными агентами, мы работаем в интересах России», — сказала она.

Л.Соболь подчеркнула, что штабы Навального и избирательные кампании сотрудников ФБК финансируются не с помощью средств фонда, а через отдельные фандрайзинговые кампании.

Она добавила, что ФБК регулярно подает отчеты в Минюст и отчитывается перед людьми, которые поддерживают его деятельность.

Л.Соболь заметила, что ФБК пока не получал официального уведомления от Министерства юстиции. Фонд также еще не внесен в реестр иностранных агентов.

«Давайте дождемся обвинений. Если они их пока не опубликовали, может, там ничего и нет. Может, это так массировано распространяется через информагентства, чтобы пустить какие-то репортажи по телевидению и очернить в очередной раз», — отметила она.

Л.Соболь добавила, что ФБК будет обжаловать получение статуса иностранного агента в суде.

Сегодня Министерство юстиции РФ заявило о включении ФБК в реестр организаций, исполняющих функцию иностранного агента.