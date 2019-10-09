Пикеты в поддержку задержанной журналистки Юзик пройдут у посольства Ирана в Москве

Одиночные пикеты в поддержку задержанной журналистки Юлии Юзик пройдут 9 октября у посольства Ирана в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» инициатор акции журналист Илья Азар.

«Я думал, что в МИД налажены связи, которые позволят человека, мать четырех детей как-то вызволить. Поскольку ничего в этом смысле не происходит уже который день, мне показалось важным попробовать организовать одиночные пикеты в поддержку Юлии Юзик, чтобы ее освободили. Я сомневаюсь, что она связана с израильской разведкой. Российское государство как обычно свою работу выполнить не может, поэтому мы попробуем как журналисты поддержать свою коллегу. Может быть, это как-то повлияет на иранскую сторону», — сказал он.

Пикеты начнутся 9 октября в 19.00.

Российскую журналистку Юлию Юзик задержали в начале октября в Тегеране. По словам ее бывшего мужа, ее заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Позднее правительство Ирана опровергло эту информацию, заявив, что ее задержали из-за проблем с визой.