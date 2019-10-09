Псковская журналистка Светлана Прокопьева опубликовала ссылку на  экспертизу с доказательством своей невиновности

Специалисты изучили все материалы, которые вызвали подозрения у следователей.

В гильдии лингвистов-экспертов изучили текст «Репрессии для государства» на сайте «Псковской ленты новостей», а также аудиофайл и расшифровку авторской передачи Прокопьевой «Минутка просвещения», где она рассуждала о причинах взрыва в архангельском отделении ФСБ в прошлом году. Всего в заключении специалистов 38 страниц. По их словам, в этих материалах нет признаков оправдания терроризма, признания его идеологии правильной или призывов к такой деятельности. Эксперты заключили, что «цель автора состоит в привлечении внимания читателя к практике подавления со стороны государства протестной активности граждан».

Сама Прокопьева написала у себя в «Фейсбуке», что очень рада заключению гильдии. Она добавила, что оплатить анализ получилось благодаря пожертвованиям. Теперь журналист собирается использовать этот документ в суде.

Сейчас Прокопьевой грозит до семи лет лишения свободы. Ранее журналистку внесли в список экстремистов и террористов Росмониторинга, эта мера подразумевает полную заморозку банковских счетов.