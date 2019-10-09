В ведомстве считают эту структуру, которую основал Алексей Навальный, причастной к организации митингов при иностранном финансировании. Глава департамента по делам некоммерческих организаций Владимир Титов подчеркнул, что решение внести фонд в список иностранных агентов никак не связано с расследованием Следственного комитета. Тот занимается делом об отмывании крупной суммы денег в отношении соратников Навального. Как сказал Титов, только в этом году ФБК получил из-за рубежа 140 тысяч в рублевом эквиваленте. Средства поступили из Испании и из США. В Фонде борьбы с коррупцией обвинения в иностранном финансировании отвергают.