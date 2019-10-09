Турция официально начала операцию на севере Сирии

Об этом объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Официальная Анкара объясняет необходимость проведения операции борьбой с террористической угрозой. Турция хочет создать на севере Сирии зону безопасности, куда должны вернуться беженцы. Сообщается о том, что турецкие подразделения пересекли границу, а авиация нанесла удары по некоторым объектам в районе населенного пункта Рас-эль-Айн. В Вашингтоне предупреждали, что не поддерживают эту операцию. В Москве выступают за то, чтобы действия Турции не нарушили мирного процесса. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, единоросс Владимир Джабаров считает, что Москва не будет втягиваться в этот новый конфликт. Однако, он полагает, что действия Турции могут отложить процесс урегулирования в Сирии.

Представители курдского ополчения, против которых действуют вооруженные силы Турции, утверждают, что солдаты соседнего государства атаковали зону проживания гражданского поселения.