Депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что ее коллега Инга Юмашева сама несет ответственность за инцидент в Нью-Йорке

На прошлой неделе Юмашеву задержали и допросили сотрудники ФБР в американском аэропорту. Как сказала Роднина агентству НСН, в последнее время у нижней палаты парламента не было ни одной официальной поездки. Если Юмашева поехала по туристической визе, а оформила как командировку, ей следовало знать правила въезда, — пояснила член фракции «Единая Россия». Иначе, подобные действия вызывают проблемы на таможне, — добавила Роднина. Сама Юмашева уже вернулась в Россию. После задержания «единоросса» в Нью-Йорке, в Госдуме было объявлено о приостановке поездок в США депутатов нижней палаты. Между тем, у Ирины Родниной, как признавалась сама она, в США живет дочь.
2019-10-09T16:32:00+03:00
2019-10-09T16:33:10+03:00
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16:32, 09 октября 2019
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