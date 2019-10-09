Всемирный банк вновь понизил прогноз по экономике России

Эксперты ожидают роста лишь на 1% в этом году, пишет газета РБК. Издание отмечает, что это уже четвертое понижение прогноза Всемирного банка по российской экономике с начала года. По мнению аналитиков причиной являются низкие инвестиции, слабый рост розничной торговли, загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба». А также санкции.
2019-10-09T16:32:00+03:00
2019-10-09T16:32:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2516315-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:32, 09 октября 2019
Загрузка комментариев...