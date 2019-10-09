Всемирный банк вновь понизил прогноз по экономике России

Эксперты ожидают роста лишь на 1% в этом году, пишет газета РБК. Издание отмечает, что это уже четвертое понижение прогноза Всемирного банка по российской экономике с начала года. По мнению аналитиков причиной являются низкие инвестиции, слабый рост розничной торговли, загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба». А также санкции.