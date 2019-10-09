Главам региональных управлений МВД, по некоторым данным, поручили взять под контроль дела об оскорблении власти

Об этом говорится в специальной методичке ведомства, утверждает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. В документе, по его сведениям, первый замминистра генерал-полковник полиции Александр Горовой требует от подчиненных в регионах направлять информацию о каждом таком деле в Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка. Чиков добавил, что если возбудить дело о неуважении не получается, МВД рекомендует искать признаки оскорблений, возбуждения вражды, злоупотребления свободой массовой информации. По данным «Агоры», за шесть месяцев действия закона об оскорблении власти было возбуждено 45 дел.
2019-10-09T16:31:00+03:00
2019-10-09T16:31:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 09 октября 2019
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