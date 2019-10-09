Главам региональных управлений МВД, по некоторым данным, поручили взять под контроль дела об оскорблении власти

Об этом говорится в специальной методичке ведомства, утверждает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. В документе, по его сведениям, первый замминистра генерал-полковник полиции Александр Горовой требует от подчиненных в регионах направлять информацию о каждом таком деле в Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка. Чиков добавил, что если возбудить дело о неуважении не получается, МВД рекомендует искать признаки оскорблений, возбуждения вражды, злоупотребления свободой массовой информации. По данным «Агоры», за шесть месяцев действия закона об оскорблении власти было возбуждено 45 дел.