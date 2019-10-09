Псковский журналист Светлана Прокопьева опубликовала экспертизу, где доказывается ее невиновность

Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма после передачи, посвященной взрыву у здания архангельского управления ФСБ, который устроил местный житель. Сама она написала сегодня в своем Фейсбуке, что расследование дела против нее подходит к концу, близится судебное разбирательство. Журналист отметила, что ее текст стал темой настоящей научной работы. Ранее в поддержку Светланы Прокопьевой выступили ее российские и зарубежные коллеги, а также члены Совета при президенте по правам человека.
2019-10-09T16:30:00+03:00
2019-10-09T16:31:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 09 октября 2019
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