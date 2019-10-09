Расследование сегодняшнего нападения в немецком городе Галле взяла на себя федеральная прокуратура Германии

Как пишет журнал Der Spiegel, это означает, что сам инцидент может иметь признаки теракта. В результате стрельбы в населенном пункте на востоке ФРГ убиты два человека. Полиция говорит, что задержан один подозреваемый. Стрельба произошла у входа в синагогу.