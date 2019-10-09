Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

Она будет направлена против ополчения курдов и радикальных исламистов, — объявил Эрдоган. Операция получила название «Источник мира». Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что турецкие подразделения уже пересекли сирийскую границу. Незадолго до официального объявления о начале военных действий, Эрдоган провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Российский президент призвал Анкару воздержаться от каких-либо действий, которые могли бы нарушить мирный процесс в Сирии.