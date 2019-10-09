Забастовка курьеров интернет-магазина Ozon может возобновиться в Петербурге

Работники обвиняют администрацию в нарушении условий договора. В Озоне считают, что выполняют все требования.

Администрация «Озона» привлекла к работе сервисы такси, уверены представители профсоюза. Те получают приоритет в ущерб сотрудникам службы доставки, считают работники. Меж тем равный доступ к заказам стал одним из главных требований забастовщиков. Руководство «Озона» объяснило, что сервис такси пришлось привлечь к доставке как раз из-за того, что курьеры остановили работу. Представители профсоюза считают это отговоркой. По их мнению администрация хочет показать работникам, что их есть кем заменить. И во-вторых, руководство налаживает связи с сервисом такси, чтобы обезопасить себя, если забастовка повторится. Завтра состоятся новые переговоры профсоюза и администрации «Озона». После неё курьеры решат, стоит ли вновь прекращать работу.

Напомним, забастовка курьеров Ozon в Петербурге продлилась 2 дня. Работать отказались около 200 сотрудников.