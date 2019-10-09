Минюст готов в суде доказывать правомерность решения о включении Фонда борьбы с коррупцией в список иноагентов

Минюст готов в суде доказывать правомерность решения о включении Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. В ведомстве говорят, что это никак не связано с расследованием, которое ведет СК о финансировании организации.

Исполняющий обязанности директора Департамента по делам НКО Минюста Владимир Титов подчеркнул, что в случае отказа ФБК регистрироваться, его привлекут к административной ответственности.

В любом случае это попытка борьбы с фондом, поскольку никакого финансирования из-за рубежа нет и быть не может, — сказал «Эху Москвы» директор ФБК Иван Жданов.

Он добавил, что ФБК примет решение о дальнейших действиях после того, как получит официальное уведомление.