Мосгорсуд оставил в силе приговор Кириллу Жукову, который получил три года колонии по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии во время протестной акции в Москве 27 июля. Таким образом жалоба защиты осталась без удовлетворения.

Адвокаты утверждали, что жуков не применял насилия, а лишь сделал демонстративный жест в сторону росгвардейца.

Ранее Мосгорсуд смягчил приговор Ивану Подкопаеву с трех до двух лет колонии. Он также был признан виновным в нападении на сотрудников Росгвардии. Суд учел, что он возместил ущерб.