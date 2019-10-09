Сегодня в историческом центре восточногерманского города Галле два человека были убиты во время перестрелки

Сегодня в полдень в историческом центре восточногерманского города Галле, расположенного в федеральной земле Тюрингия, два человека были убиты во время перестрелки перед синагогой.

Многочисленные выстрелы раздались в городах Галле и Ландсберг, находящихся на расстоянии 15 километров друг от друга. В Галле одна женщина была убита на входе в синагогу, мужчина при выходе из трамвая. Перестрелка была слышна и перед киоском быстрой турецкой еды. Пока еще не известно, о скольких преступниках идет речь. По сообщению полиции, один подозреваемый был задержан.

Ранее была распространена информация, что несколько вооруженных злоумышленников скрылись на машине. В Галле образован специальный штаб по расследованию происшествия. Органы правопорядка проводят масштабную операцию по поимке преступников. «Немецкие железные дороги» перекрыли вокзал в Галле. Усилена охрана синагоги в восточногерманском городе Дрезден.

О причинах и мотивах происшествия пока не говорится. Полиция призывает не распространять слухи и домыслы. Между тем издание «Бильд» пишет о террористическом нападении с автоматами на синагогу в квартале Святого Павла и о взрыве гранаты на еврейском кладбище в Галле. Таблоид отмечает, что происшествие произошло в канун еврейского праздника Йом-Кипур – дня поста, покаяния и отпущения грехов.

Генпрокурор ФРГ перенял расследование, что позволяет считать случившееся терактом. Полиция обратилась к жителям городов Галле и Ландсберг с просьбой не покидать свои дома и квартиры, а также держать двери и окна закрытыми.