Полиция ФРГ сообщила о первом задержании после стрельбы в  Галле

Полиция немецкого города Галле, где ранее произошла стрельба с двумя жертвами, сообщила о первом задержании, не приводя подробностей о задержанном, и призвала граждан сохранять бдительность.

Операция по задержанию нескольких нападавших проходит прямо сейчас в городе Галле и его окрестностях. Они пытаются скрыться на автомобиле, — утверждают в городской полиции. Через свой аккаунт в твиттере ведомство просит местных жителей не выходить на улицу.

Ранее у синагоги в Галле прозвучало несколько выстрелов. Помимо двоих погибших есть и другие пострадавшие, — пишет «Дойче велле». Тем временем очевидцы сказали немецкой газете «Бильд», что нападавший стрелял из пистолета-пулемета, а затем кинул в синагогу ручную гранату.

Иудеи сейчас отмечают один из своих главных праздников Йом-Киппур. Сегодня верующие должны собраться на богослужение в обязательном порядке.

Немецкий железнодорожный оператор «Дойче Бан» сообщает, что главный вокзал в городе Галле сейчас закрыт.