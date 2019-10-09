Китайский интернет-гигант Алибаба приостановит продажу электронных сигарет и компонентов для них в США

Это связано со вспышкой в стране легочных заболеваний, связанных с вейпингом.

Как пишет газета Уолл-Стрит Джорнал, китайская компания намерена устранить обеспокоенность американских властей. Заказы, которые уже находятся в пути, будут доставлены.

Напомним, — медики в США не могут установить точную причину заболевания, которое выявлено более чем у тысячи человек.