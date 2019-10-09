Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией Алексея навального в  список иностранных агентов

В официальном сообщении пока лишь говорится, что факт соответствия признакам некоммерческой организации был установлен в ходе текущего контроля.

В самом ФБК утверждают, что их финансируют исключительно граждане Российской Федерации и нынешнее решение это очередная попытка давления на организацию.