В Кремле назвали «Криминальным чтивом» публикацию в газете Нью-Йорк Times о тайном подразделении ГРУ для дестабилизации Европы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин неоднократно говорил о заинтересованности Москвы в добрых отношениях с европейскими странами.
2019-10-09T14:30:00+03:00
2019-10-09T14:30:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 09 октября 2019
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