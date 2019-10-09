В Кремле назвали «Криминальным чтивом» публикацию в газете Нью-Йорк Times о тайном подразделении ГРУ для дестабилизации Европы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин неоднократно говорил о заинтересованности Москвы в добрых отношениях с европейскими странами.